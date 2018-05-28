中市爭取中央補助成效佳 林佳龍建議降低地方自籌款比例

2018-05-28 17:37

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府積極爭取中央補助，中央目前共匡列台中市前瞻基礎建設預算971億8728萬元，市長林佳龍今日在市政會議除指示各局處持續爭取中央補助、落實執行率，也建議中央降低地方自籌款比例，尤其在社福預算，以免造成排擠。

研考會主委柳嘉峰在市政會議專案報告「爭取前瞻基礎建設補助成果」時指出，中央目前共匡列市府各項前瞻基礎建設971億8728萬元，包括軌道建設共爭取中央補助898億4000萬元、水環境建設補助41億5360萬元、城鄉建設補助23億9392萬元等。截至今年3月底，前瞻基礎建設第一期特別預算共獲中央核定89億1720萬元。

另外，2011至2014年前市府時期，市府共爭取中央補助款約293億6500萬元；2015至2017年新市府上任後，爭取中央補助款增加至391億2800萬元，成長率達33.25％。

財政局長林顯傾指出，軌道建設中，山手線總經費約897億元，中央補助385億元，地方負擔512億元；捷運藍線總經費1262億元，其中土地款320億元，期待以擴大都市計畫、跨區區段徵收、市地重劃方式取得土地；至於捷運綠線延伸彰化計畫，市府負擔38億元，土地款約10億元。

針對外界質疑市府財政能否負擔，林顯傾表示，上述3項建設，市府須負擔1385億元，扣掉土地款以區段徵收方式負擔，剩下約1100億元，其中自償性費用約550億元，1100億元再扣掉550億元，剩下550億元，而台中市資本門支出1年約300億元，市庫每年分擔50至60億元軌道建設預算，財務不是問題。

林佳龍則表示，除了前瞻建設外，各局處也要對應中央政策研提專案計畫，並積極安排中央部會、行政院甚至總統府長官實地視察，展現台中建設成果。

林佳龍也說，市府應向中央反映，降低地方自籌款比例，尤其是社福預算，以衛福部「中低收入失能老人機構公費安置費」來說，中央僅補助台中市16％，地方配合款高達84％，造成市庫財政負擔，也減損中央補助地方的美意，對於財政能力較不佳的縣市可能產生「看得到，吃不到」的窘境，對台中市而言則恐排擠其他社福預算。