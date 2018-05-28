發聲明表態留任北市府 陳景峻：讓白綠合作繼續

2018-05-28 16:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「柯綠分手」，民進黨選對會今天也做出決議，建議徵召黨籍立委姚文智代表參選台北市長。原本表態請辭的民進黨籍台北市長陳景峻下午則以書面聲明表示，「我選擇留下，讓白綠合作繼續。」

陳景峻在聲明中首先回顧從政歷程表示，自1992年受許信良主席以「清廉勤政愛鄉土」號召加入民主進步黨，參選三重市長，開啟從政歷程，24年來戮力從公，受黨栽培擔任2屆市長3屆立委和政院秘書長，盡心盡力，從不敢忘卻「清廉勤政愛鄉土」的從政初衷。

陳景峻說，2014年民進黨與柯市長「白色力量」合作，不但取得首都執政權，更以此基礎，奠定了2014年地方選戰與2016中央選戰的全面勝利。2016年柯市長邀請本人擔任副市長，除市政業務之外，更委以「白綠橋樑」的溝通管道，協助市長協調中央與地方政策議題，也在政治上協助市長與民進黨的良性互動。

他回憶2年多來與柯市長的共事期間，每日從清晨七點半晨會開始工作到深夜，休假日也行程滿檔全年無休，中午開會都是同一款鐵盒便當配白開水，跑遍12行政區聽取里長建議，即刻解決問題，「清廉勤政愛鄉土」落實在我們的市政推動上。而讓中華民國總統蔡英文站在世大運的舞台上，向全世界發聲，更是「台灣價值」的展現！我在市府工作，每一天都在實踐民主進步黨的政治理念。

陳景峻表示，雖然基於政黨政治的考量，黨必需自提候選人。但我仍然認為惟有「白綠合作」，共組「執政聯盟」才是對台灣最好的選擇。感謝黨中央的充分理解，認為黨員應該「繼續秉持服務市民、推動市政為己任」。所以在思考之後，我選擇留下，留下才是責任的承擔。而且希望繼續推動中央與地方的合作，更希望能夠讓「白綠」之間的基層支持者，化對立為對話。為台灣的美好未來共同努力！

他最後感謝民主進步黨對他的栽培，更感謝柯市長對他的信任與留任。