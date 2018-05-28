為布吉納法索建小學 連加恩：也許在非洲沒有想像的孤單

台布斷交後，連加恩強調未來在布國的協助不會中斷。圖為連加恩在2005年受贈布吉納法索騎士勳章。（中央社）

2018-05-28 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家布吉納法索日前宣布與我國斷交，曾在布吉納法所興建孤兒院、小學的醫師連加恩先前表示「未來的協助不會因此中斷」。他強調，希望媒體將焦點放在預備撤離的前線外交，此外，政治和外交的界線，並無法限制台灣民眾的愛心。

連加恩回憶，對在駐外醫療團工作的人而言，斷交其實早有標準流程，「一旦有斷交、或駐地國政局不穩、內戰等情形，導致動亂，團內的員工就會帶著團員、直奔邊境、逃往迦納」。

連加恩指出：「1998年中非共和國與我國斷交時，有暴民闖入醫團洗劫，當地警察聽到是中華民國醫療團的報案電話，當成是亡國之徒，相應不理。」最後團員躲在建築物夾層，才倖免於難，他感慨「我們的斷交SOP，其實是個逃難SOP」。

連加恩提及，「對於第一線外交人員來說，斷交對於精神上的煎熬、剝奪感不比暴民騷擾小」，透露近日自己收到許多媒體詢問「霖恩小學將來要怎麼辦」？對此，他認為，現階段更應關心預備撤離的前線外交及醫療團、技術團人員的狀況，並替他們加油打氣。他說，霖恩小學過去十多年的運作，皆未使用官方的管道或資源，「若真的要考慮短期內問題，我目前只想到持我國護照的人入境布國的簽證問題」

連家恩再度強調，在布國的工作不會停止，「政治和外交的界線，從來就沒有辦法限制台灣民眾的愛心」。

連家恩說道，台布斷交後，「到今天都還有馬拉威的民眾，希望我們回去」，甚至還有布國的民眾想用選票「讓這個導致斷交的總統下台」，他坦言，目前恢復邦交機會渺小，「但也許在非洲我們沒有想像的孤單」。