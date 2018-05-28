選對會建議徵召姚文智 網友叫呂秀蓮小編收工

呂秀蓮26日與姚文智進行政見發表會。（資料照）

2018-05-28 16:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會今天宣布，建議黨主席蔡英文徵召姚文智參選台北市長，而未獲選對會青睞的呂秀蓮則在臉書專頁「呂秀蓮：台北No.1」發表了「松山機場，有其保留的必要」一文，隔空回應姚文智「廢松機、建中央公園」的政見。網友則在貼文下方說，「小編辛苦了，收工囉！姚文智代表民進黨選北市。」粉絲團小編則回應「我們關注台北市政的初衷不受影響」。

民進黨這次有兩人角逐黨內台北市長提名，分別是前副總統呂秀蓮和立委姚文智，選對會今天做出建議徵召姚文智後，呂秀蓮透過幕僚說，稍晚會發表聲明，不過聲明還沒發出，倒是先在臉書粉絲頁上發表政見。

呂秀蓮認為，松山機場對於台北的國際競爭力、國防安全、首都更新發展有其重要功能，再加上桃園機場負擔過重，因此松山機場有其保留之必要。況且松機存廢權限在國防部與交通部等中央機關，非台北市長可片面決定。交通部長賀陳旦2018年4月12日坦言桃機第三航廈2020年無法完工，下屆台北市長任內絕對無法遷移松山機場。

她強調，台北市的未來發展，牽動台灣的國家競爭力，與國際接軌的門戶，一旦關閉，台北必加速沒落，台灣也會被國際邊緣化。況且兩岸關係日益險峻，國防安全為最高國家利益，廢除松機，嚴重影響國防安全。