打假球耳語不斷 姚文智：我是經過槍林彈雨得到選對會推薦

姚文智在選對會宣布徵召後，召開記者會回應。（記者蘇芳禾攝）

2018-05-28 16:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會今天建議徵召立委姚文智參選台北市長。姚文智表示，未來盼黨內團結、全力以赴，有信心能逆轉勝。對於仍有人認為民進黨可能與柯文哲整合，姚文智則說，一直有這樣的耳語，卻都沒有擊垮他，「我是經過槍林彈雨得到選對會推薦！」

民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召民進黨立委姚文智參選台北市長，建議案會送民進黨主席蔡英文參考，若蔡英文同意，將提報30日中央執行委員會通過後，提名才確定。

選對會宣布結果後，姚文智下午別出心裁的選在立法院旁的麵店舉行記者會，他說，未來要打不一樣的選戰，他自詡為「空間型」的政治人物，未來將推動都市改造運動，希望讓台北市脫胎換骨，變成世界級首都城市，未來可能還會有深夜食堂、海產店、燒烤店等不同據點，徹底改變空間文化。

姚文智說，感謝這段時間支持他的里長、市議員與基層民眾，謝謝他們不吝表達支持；也感謝選對會做出激勵人心的結果，他會全力以赴、勇敢承擔，爭取提名的過程很漫長，有時孤獨、煎熬，南宋詩人楊萬里的「桂源鋪」：萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村，描寫他經歷的過程。

姚文智說，只要能團結合作、全力以赴，在這場艱困選舉裡，「可以逆轉勝」，並得到市民支持，拿下勝選。期待星期三可以得到中執會順利提名，並將安排拜會台北市議會黨團、台北市黨部，在各地召開接市政說明會，讓市民知道他是有步驟、有計畫、有願景，就會得到市民支持。

被問到不斷有傳言民進黨提名姚文智，恐怕只是打假球，可能還有兩階段民調與柯文哲整合？姚文智說，過程中有多少放話、耳語都沒有擊垮他，他是經過槍林彈雨才得到選對會推薦，他參選的意志、韌性不會被任何耳語擊垮。

至於是否會辭去立委，或是帶職參選，姚文智說，擔任立委也是一種對選民承諾，這會期期待都市更新條例能完成修法，在臨時會時有機會通過，他一定會在法案上奮戰不懈；要不要辭立委，會在選戰啟動後，與市民溝通，過一階段後再說。

姚文智曾表示，若他代表民進黨代表民進黨參選台北市長落到第三名，將退出政壇。姚文智今天重申，他說話算話，過去一年來，媒體也不相信民進黨會提名他，他相信自己會贏得台北市長選舉。

姚文智在記者會上打一條深綠色條紋的領帶，說是要為NBA塞爾蒂克隊加油，盼拿下東區冠軍；但塞爾蒂克隊上午以79比87，不敵騎士隊，無緣總冠軍賽。