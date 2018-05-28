參訪「新一代設計展」 小英親自體驗操作布袋戲

2018-05-28 15:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午前往台北世貿一館參觀「2018第37屆新一代設計展」（Young Designers’ Exhibition, YODEX），瞭解設計科系同學充沛的創意能量及創新的設計主張，並以實際行動鼓勵參展同學對設計的熱情與付出。蔡總統亦是37年來第一位前往「新一代設計展」參訪的總統，顯示政府重視設計相關領域的發展情形。

總統抵達後，在台灣創意設計中心執行長宋同正的引導下，依序參觀視覺傳達設計區、服裝與時尚設計區、產品與工藝設計區、數位多媒體設計區、跨領域整合設計區，並逐一聽取入圍學生講解每件作品的設計理念。參觀作品分別涵蓋「生態保育」、「文化創意」、「新農業」、「公共設計」及「生技醫療」等領域，在在展現台灣年輕一代的設計實力。

參觀期間，總統在「這箱有戲」的攤位中，親自體驗操作布袋戲的樂趣；在「Beatogether」的攤位裡，也拿起麥克風，試玩Beatbox的聲音創作；參觀「Armature-AR 智能復健義肢」時，總統對於AR遊戲復健療法的創新產品也讚譽有加，肯定同學們以遊戲方式提高復健患者使用意願的巧思。對於「鳥嶼風吹」、「台灣工務所」等設計包裝作品，總統也表示肯定之意，認為展現的台灣特色很適合做為致贈外賓的禮物。

「新一代設計展」自1981年開辦以來，今年已邁向第37屆，是全世界以學生為主最大型的設計展覽之一。從參展作品中，凸顯同學們多從生活中尋找問題，並透過設計找出答案。本展覽的展期僅有4天，總統在展期的最後一天前往參觀，以實際行動表達對參展同學們的肯定與支持。