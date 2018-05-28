捐百萬美元給世衛是金錢外交？ 總統府批：對醫療衛生常識缺乏

2018-05-28 15:42

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文上週表示，將捐款100萬元美元給世界衛生組織（WHO）對抗伊波拉病毒，在野人士質疑這是金錢外交或是為了進入世衛的「門票」，總統府今日下午抨擊，將協助國際上傳染病防治扣上所謂門票說或金錢外交等扭曲說法，是對醫療衛生常識缺乏，是對國際事務沒有概念，並且是沒有人道精神的偏見說法。

蔡總統26日表示，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

外交部長吳釗燮今天在立法院外交委員會報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機，我政府不再忍讓，...因應策略」時，民進黨立委蔡適應詢問，這筆捐款要怎麼捐。吳釗燮回應，正透過管道了解WHO是否願意接受捐款，以及捐款最好的方式。

吳釗燮並說，這種狀況不是第一次，2014年也曾宣布捐款100萬美元，但WHO不願意收，後來透過美國疾管局（CDC）旗下的基金會捐款。

蔡適應問說，當時捐款有無開收據。外交部國組司司長徐佩勇回應：「有」；蔡適應追問，所以WHO收據對象是寫CDC。徐佩勇說，「應該是這樣」，因為是捐給CDC的基金會再轉給WHO。

吳釗燮指出，約一個多月前WHO幹事長譚德塞曾公開呼籲，非洲剛果爆發伊波拉疫情，希望全世界投入協助，外交部透過推特回應，台灣有意願也有能力協助。最近參加WHA期間，也有很多友好國家認為台灣能夠參與協助，因此透過這種方式跟WHO建立聯繫，傳達願意協助的意願。

另對部分在野人士批評這是金錢外交或是為了進入世衛的「門票」，總統府發言人黃重諺反擊說，非洲伊波拉病毒蔓延，作為國際社會一員及醫療衛生先進國家，台灣願意也應該承擔義務，協助國際社會在疫情防治，只要有助於人類健康提升，台灣都願做出貢獻，況且伊波拉是有高度傳染風險，防治不得宜，任何地方都有感染風險，對所有人健康都有高度威脅，部分政治人物將協助國際上傳染病防治，扣上所謂門票說扭曲說法，是對醫療衛生常識缺乏，是對國際事務沒有概念，並且是沒有人道精神的偏見之說。