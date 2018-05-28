中科院接辦網路危機處理中心 強化政府及民間資安防護能量

2018-05-28 15:35

〔記者羅添斌／台北報導〕國內政府及各大民營企業均設有因應電腦網路危機的緊急應變處理中心（CERT），並由中科院執掌的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT／CC）統合協調，熟悉相關業務的資深人士今天說，TWCERT最初是由中山大學成立，而後再轉由中科院接辦營運，並無國軍介入民間資訊安全及輿論塑造的疑慮。

這位人士說，TWCERT的主要業務是辦理民間資安意識的推廣，協助國內民間業者進行相關資安事件的通報應變，也肩負和各國際資安組織合作與交流，以及通報協處跨境資安事件，因此雖然是由中科院來接辦營運，但不會有國軍介入民間資訊安全，以及外界疑慮是否軍方會藉此進行輿論塑造的問題。

中科院在今年度預算「科技專案計畫」中，列有一筆1910萬元的預算，在野立委認為這筆列在TWCERT項下的經費，在執行業務部分，中科院並未說明，且外界也有國軍介入民間資訊安全及塑造輿論的疑慮，因此要求國防部與中科院加以說明。

資深人士說，TWCERT最初是在民國87年9月由中山大學成立，1044四月轉由中科院接辦營運，105年8月在行政院將資全辦公室改制為資通安全處後，「國家關鍵資訊基礎設施管理機制」，及「國家關鍵資訊基礎設施安全管理」，都納入TWCERT的業務執掌，也持續由中科院執行業務。

這位人士表示，中科院接辦營運後已具相關成效，除了整理國內政府及各大民營企業CERT，成立「台灣CERT聯盟」，形成資安防護連線之外，也加入國際組織的相關計畫，並與日本電腦網路危機處理暨協調中心簽署合作備忘錄，參與國際網路安全攻防演練，提升跨國情資互惠與跨境聯防效益。