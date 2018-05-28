斷交當天賣荔枝 府方：關心農民及維護主權皆總統工作

2018-05-28 15:05

〔記者蘇永耀／台北報導〕外交部上週宣布與布吉納法索斷交，總統蔡英文當天下午在網路推銷荔枝，在野方面批評總統在狀況外，對此，總統府今日下午表示，關心農民及維護國家主權都是總統的工作，但部分人士基於政治或其他理由，將這兩件事情逕為混淆，是不負責任的政治操弄，這也是輕視農民的辛苦及需求。

外交部長吳釗燮今日在立法院外交及國防委員會報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」並備詢，民進黨立委羅致政質詢時表示，為什麼24日蔡總統還在直播賣荔枝？外交部有呈報總統嗎？是否「陷總統於不義？」吳釗燮表示，當天下午接到相關訊息時，第一時間報告蔡總統，也呈報國安會秘書長李大維；至於總統府的活動，他不是很清楚。

國民黨立委立委江啟臣也問，斷交當天，蔡總統下午還在賣荔枝，讓人質疑國安單位狀況外，好像不了解邦交國狀況，且相關單位前一週到立法院報告時，還稱布吉納法索邦交沒問題；吳表示，外交有很多難言之隱，不能公開講哪個邦交國的狀況。江啟臣追問，有沒有在總統賣荔枝前先呈報？吳表示，他不確定總統府的活動，外交部接到訊息，他有用電話向蔡總統報告；江啟臣追問是幾點報告？吳釗燮說，「我現在手頭上忘掉是幾點」。

總統府發言人黃重諺今日下午在總統府記者會上表示，這段期間中國以金錢外交為手段，誘惑布國終止與我外交關係，相關情勢國安單位都有清楚掌握。黃並說，布吉納法索發布終止外交關係的時間，是在總統支持農民的既定行程之後，而總統及國安單位也在隨後掌握，並進行各項妥善處置，黃強調，關心農民及維護國家主權都是總統的工作，面對中國蠻橫打壓，國家處境不輕鬆，第一線外交團隊也正將士用命全力以赴，各界國人應多給鼓勵及做外交團隊最大後盾。