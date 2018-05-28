以市民利益為考量，陳景峻不辭了！（資料照）

2018-05-28 14:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨選對會今決議，建議徵召黨籍立委姚文智代表參選北市長，待週三中執會通過後，就會正式確定，外界關注民進黨籍台北市副市長陳景峻去留。原本表態請辭的陳景峻今以身體不適為由，請假未到議會備詢，不過選對會結果出爐後，陳景峻也鬆口，以市民利益為考量，將留下。

陳景峻昨受訪時坦言已口頭請辭兩次，但市長不斷慰留，希望他能留下協助市政和選舉，他會在這一兩天做出決定。今天選對會結果出爐，建議徵召姚文智，至於民進黨籍的北市府官員去留，秉持服務市民為己任精神，只要沒有違紀助選，就沒有違反黨紀疑慮。

陳景峻對外表示，感謝市長的慰留，說實在聽了很感動，如今黨也完全理解，要以市民利益為考量，這也是自己過去在議會強調的，且要往這方面邁進才比較理性，這也才是健康的政黨政治，自己也願意和柯市長繼續合作。

基於不要讓政黨競爭變得太對立，政治也不要這麼肅殺，陳景峻說，大家應該是要良性競爭，以市民利益、國家發展為優先考量，所以未來也將盡所能協助市長完成市政工作。

若是選舉期間，遇到雙方言語交鋒、衝突時該怎麼辦？陳景峻強調，還是盡量扮演溝通角色，未來也會以市政為主，依照施政順序一一完成，「民之所欲，常在我心」，會以完成政策的使命繼續努力。