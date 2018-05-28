批林淑芬對族群有偏見 李永得道歉

立委林淑芬今在立院內政委員會質詢李永得，關於客語沉浸式教學及客語親子共學等相關議題，他希望在實務面上強化親子共學模式。（記者林正堃攝）

2018-05-28 14:31

〔記者林良昇／台北報導〕客委會主委李永得曾因槓上國民黨立委徐榛蔚，引發討論，立法院內政委員會處理客委會等機關預算解凍案，李永得在備詢時再槓上同黨立委林淑芬，李還批評林對族群有偏見，讓林不滿，反嗆李扣立委帽子，李隨後自知理虧，才向林道歉，化解衝突。

林淑芬今在立院內政委員會質詢李永得，關於客語沉浸式教學及客語親子共學等相關議題，林淑芬指出，在適婚年齡的客家人中，客語流失嚴重，造成父母在生養小孩過程中，沒辦法傳承客語給下一代，希望在實務面上強化親子共學模式。

李永得則說，客委會的推動方向很對，成效不彰的原因在於更上位的客家文化認同，客家語言價值感、光榮感沒有發揮到很好，林淑芬則認為李永得沒有回答問題，進一步說她不否認李永得所提的問題，但希望能務實講政策。

兩人在質詢台上言詞交鋒，李永得接著說，永遠都有進步的空間，但希望立委不要集中在非常小的地方，並突然痛批林淑芬對族群有偏見，林對於李的指控不滿，反嗆李動不動扣立委帽子，規避做不好的責任，「因為我不是客家人，對你的質疑就是偏見？」並要求李道歉。

李永得態度軟化，他澄清，他非常歡迎所有族群對他指教，也感謝林淑芬的肯定，強調客委會都有在做客語推廣工作，李隨後也在質詢台上向林淑芬道歉，化解衝突。