姚文智征戰北市長 民進黨中執會週三討論

2018-05-28 13:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天上午11時30分開會討論台北市長人選，民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，經過一個月向基層和各方徵詢後，參考科學數據評估後，選對會建議主席蔡英文徵召姚文智，代表民進黨參選台北市長。預計本週三提報經中執會決議後通過，完成提名程序。

民進黨選對會為幕僚單位，由各派系成員共同組成，派系共同召集人為英系的陳明文和新潮流系的林錫耀，今天選對會將會討論台北市。陳明文會前受訪說，今天選對會會針對台北市長做一個綜合性評估檢討，會把人選確定，報給主席蔡英文做參考，如果主席認為選對會建議可行，就會在週三中執會，讓中執會討論通過。

鄭運鵬轉述，選對會認為姚文智委員是近幾年來對於台北市政長期且深入研究的在地公職人員，多年來對於台北市未來發展的願景及擘劃，最完整且獲得支持。姚文智委員也長年服務台北市、基層經營紮實，並在本次徵詢過程中，獲得本黨在地里長、議員等多數幹部支持。

鄭運鵬表示，選對會綜合基層黨公職幹部意見，也參考上週六電視政見發表會後相關社群媒體反應，認為姚文智委員也獲得高度認同。因此，選對會綜合各項評估後，決議建請徵召姚文智委員參選台北市長，選對會並高度肯定、欽佩呂秀蓮前副總統，在本次參與台北市長徵詢過程中所提出台北市政及發展的寶貴意見，選對會將責成中央黨部幕僚單位進行政策研究後，提供姚文智候選人列入市政參考。

另外，鄭運鵬表示，針對近日外界對於民進黨同志在台北市政府服務，是否違反黨紀的問題，選對會認為，柯文哲市長上任後，延攬民進黨優秀同志進入市府協助市政，雖然民進黨徵召台北市長候選人，不過於台北市府服務的黨員，還是要積極服務市民、市政，如果沒有發生違反民進黨黨紀律評議裁決條例第15條違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀的問題。