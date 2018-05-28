藍委罵「斷交部」 吳釗燮激動、高分貝：不能接受

2018-05-28 12:03

〔記者蘇永耀／台北報導〕單月連丟多明尼加及布吉納法索兩個邦交國，立法院外交委員會邀外交部長吳釗燮等官員進行檢討，國民黨立委馬文君指控蔡英文政府無能力維繫邦交，外交部已成「斷交部」，吳釗燮對此激動回應說，當外交部同仁在外交戰場上殺得血淋淋，遍體鱗傷回來後，請同情「我們的外交戰士」，他並分貝提高數度向馬說，不能接受受到中國打壓，「就要被你們指責」。

馬文君還認為，鑑於先前斷交的國家才剛接受我們的援助，這些都是民脂民膏，她建議外交部應該「停止援助兩年」。但吳釗燮明確表示，沒有辦法接受。

馬文君還要吳釗燮說明到底蔡政府這兩年有無外交成績？吳則回答，外交上的實質進展，他可以列出很長的名單，包括美國國會通過的友台法案，我駐美國代表處首度可以進入美國國務院裡辦公，以即與歐盟首度進行人權諮商會議，過去這段時間不是沒有外交成就。

但馬文君仍質疑，這要看對台灣有無實質幫助，如果連國際航空公司都把我們的名字都改了，這些都無法捍衛，還能靠什麼？

不過，稍後質詢的民進黨立委王定宇認為，台灣前線戰場就是在每一個外交人員身上，他不容許用敵人標準檢驗成敗，布吉納法索的斷交固然是負向，但就是因為台灣在很多外交戰場上有正向成績，中國才會倉皇並突然出手。吳釗燮也答覆，他領導非常堅強的外交團隊，套一句英國前首相邱吉爾的說法，「我們絕不放棄，絕不絕不」。