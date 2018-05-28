陳佩琪是否吿「三立」？ 柯文哲：會跟她多討論幾天

2018-05-28 11:43

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨因不滿三立25日政論節目指柯有2000多萬不明財產，憤而在三立新聞及柯文哲臉書粉絲專頁留言，痛批三立放任來賓信口開河，稱若得不到電視台回應，將會首次上法院提告。柯今天被媒體問到，是否真要吿？柯說，不會在生氣時候下決定，會跟太太多討論幾天。

柯文哲今天上午出席「藥不藥 一念間反毒行動博物館巡迴特展」記者會，會前受訪記者問柯，真的要吿三立嗎？柯聞後先笑兩聲說，不要在生氣後下決定，自己會跟太太陳佩琪多討論幾天。

至於為何突然如此生氣？柯說，因為錢是她管的，通常人是這樣，事不關己就不會有什麼反應，這個英文叫“concern”，就是在意的意思。記者再追問，昨晚怎麼跟陳聊？柯說，昨晚回家已經很晚，就告訴她，先睡覺明天再煩惱。是否可能上節目澄清？柯說，不會啦，上節目幹什麼！

至於太太生氣到在三立新聞、柯臉書粉絲專頁，都各留言一次？柯說，這個也還好，人都有情緒；隨後話鋒一轉說，長期以來，媒體不實報導，對自己來說也是困擾，不回應講久了，好像變真的，真的要回應也是不堪其擾，「這麼多人要怎麼處理？這段期間，太多了啦！」像世大運閉幕黑衣人事件，其實憲兵、國安局都不歸他管，可是媒體都指要自己負責，「媒體打打打打打一個月後，結果國安局出來小小澄清一下」，問題是，已經被打一個月了，這種不實報導，甚至自己想，明明講的人可能是不實，還是繼續打，遇到這種狀況，該如何處理？一直在想這個問題，但還沒想出一個方法。

記者再問，不實報導有針對哪一家？柯說，「我看每家都有，『那一家』比較明顯」；那是否主張以和為貴？柯表示，不是啦，人會有情緒，當市長3年多，最大的改變就是，不要在生氣時候下決定。

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