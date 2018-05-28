連任看好度領先盧秀燕 林佳龍：做好市政就是最好的民調

2018-05-28 11:08

〔記者張菁雅／台中報導〕《聯合報》最新民調顯示，台中市長林佳龍連任的看好度為39％，比盧秀燕勝選看好度25％，多出14％。媒體今日詢問林佳龍對此看法，林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現他穩定領先，他認為把市政做好，就是最好的民調。

根據《聯合報》今日公布的民調，52％台中選民關心市長選情，相比其他縣市，台中市選情明顯偏冷，52％台中選民關心市長選情，但高達42％不感興趣；即使39％選民支持盧秀燕，但是看好林佳龍連任的也是39％，較盧的看好度25％，高出14％。

對於這份民調結果，林佳龍表示，各家民調都值得參考，目前多呈現他穩定領先，他認為把市政做好，就是最好的民調。

此外，市府表示，近期多項民調中，林佳龍的施政滿意度或連任看好度都有不錯表現，包括未來事件交易所日前公布各縣市長連任機率，市長林佳龍機率高達70％，看好度相當高；新台灣國策智庫公布「六都市長滿意度暨選情」最新民調，在「宜居城市」調查方面，台中市六都第一，六都市長滿意度方面，林佳龍六都第二。

而「台灣指標民調」公布的「台中市施政民意調查」，40.6％市民看好林佳龍會當選，看好盧秀燕者為20.1％，差距達20.5％；支持度部分，支持林佳龍者為31.9％、支持盧秀燕者有23.7％，兩人差距仍有一段距離。