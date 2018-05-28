賴清德、姚文智同台 姚：丞相起風了

2018-05-28 10:47

〔記者鍾泓良／台北報導〕民進黨選對會今天將會公布民調結果，確定台北市長參選人。有意參選的立委姚文智今天與行政院長賴清德、行政院長發言人徐國勇及行政院秘書長卓榮泰一同參加大同區覺修宮孚佑帝君聖誕。賴清德致詞時說感謝姚文智對行政院支持，並祝他「心想事成」。姚文智受訪表示，選對會還沒開會決定結果，但認為「丞相起風了」，分析民進黨若確定提名，風向會慢慢轉向。

賴清德致詞說，感謝姚文智過去對行政院的支持，無論是「前瞻計畫」預算、中央政府總預算都站在第一線協助通過。他也提到，姚對台北市的發展看得出來城市願景，並祝他「心想事成」。媒體詢問姚文智，賴私下是否給他當市長的建議，姚文智說賴給他加油。

媒體問，前總統陳水扁透過「新勇哥物語」，認為姚文智要先拚3成支持率，再達到當時李應元選市長時的36%基本盤，最後達到4成就能勝選。姚文智回，感謝阿扁總統指教，他覺得市民、台北發展需要才是對重要，認為基本盤等都要考慮，但怎麼提出更好的願景才是選舉主軸。

而對於基層說基本提名底定是姚文智，但距離現任市長柯文哲仍有距離，姚文智說，他原本想要跟賴清德說，「丞相起風了」，分析民進黨若確定提名，風向會慢慢轉向，表示民進黨近幾年對台灣的改革要讓市民知道。

至於若掉到市長選戰第3 名是否還會辭立委，姚文智有信心地說，那個狀況是不可能發生的，再次強調「丞相起風了，輕舟已過萬重山」，表示已到最後一關，把他的夢想跟熱情讓市民了解，認為很多吱吱囃囃的推測、放話，這些都不必要。