爭不爭取新邦交？ 外交部長與同黨立委交鋒

2018-05-28 10:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕單月丟掉多明尼加及布吉納法索兩邦交國，立法院外交委員會今日上午邀外交部長吳釗燮等官員報告，民進黨立委羅致政詢問，兩岸在外交戰場上打得如火如荼，剩下18個攻擊面愈來愈小，是否應反守為攻爭取新邦交國，還是完全不做？吳則回答，已說不與中國進行金錢外交，羅致政對此不以為然，明白告訴對方不再挖對方邦交國，在外交戰略上沒人這樣做。

吳釗燮稍後在答覆民進黨立委黃偉哲詢問，如果有其他非邦交國希望與台灣建交呢？吳釗燮則修正說，如果一口回絕，會讓人過度保守，外交部會重新檢視我們的空間在哪邊。

羅致政在質詢時先詢問陸委會副主委邱垂正，總統表示對兩岸的善意不變，但如果中國是惡意以對，我們還要熱臉貼冷屁股嗎？

邱垂正答覆，會有必要的自我防衛措施，政府有堅定決心捍衛國家尊嚴，包括對於中國各級人士來台會嚴格審查。

羅致政接著詢問吳釗燮，總統說不會再忍讓，但還是要維持現狀嗎？吳回答，我們仍要強化對外關係，現有邦交國要維持穩定鞏固，並結合理念相近國家開拓對外關係。

羅致政認為，維持現狀說法都已被污名化，何況中國已經在改變並破壞現狀，我們卻還在維護，應是說要回復現狀。既然現狀已被中國改變，政府有無反守為攻作為？

吳釗燮表示，我們與美國有很大進展，不僅在國會或行政部門，歐洲國家也是往上提升，以世界衛生大會為例，有最多國家給我們最大支持。

羅致政接著問，兩岸在外交戰場上打得如火如荼，當我們只剩下18個，中國對台攻擊面愈來愈小壓力也愈來愈大，是否爭取新邦交國還是完全不做嗎？

吳釗燮表示，已說不會進行金錢外交。羅致政不以為然說，戰略上沒有人這樣做，明白說不挖對方的邦交國。但吳釗燮接著回答，如果這樣做也要承擔外交後果。