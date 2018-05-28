台灣省政府歸零！省主席：明年不再編預算

台灣省政府主席吳澤成。（資料照）

2018-05-28 10:36

〔記者林良昇／台北報導〕台灣省政府主席吳澤成今在立院內政委員會報告指出，台灣省政府與部會或縣市重複的業務，明年度將不再編列預算，另外規劃在今年12月31日移撥後，57名職員除9人優退，其餘人員隨業務移撥，人力將歸零。

行政院長賴清德日前在立法院總質詢時表示，行政院在籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府的預算是「空的」，至於福建省政府、台灣省諮議會等預算也會少編﹔立院內政委員會今處理台灣省政府、省諮議會、福建省政府預算解凍案。

吳澤成在報告時指出，去年11月間台灣省政府人事室檢討，盤點省府39項業務，總計有去任務化12項、繼續辦理23項、移撥中央或地方4項﹔並於省府主會報決議，與部會或縣市重複的業務，民國108年不再編列預算。

在省府人員部份，吳澤成表示，去年12月14日與行政院人事行政總處研商，除資料館業務納入中興新村整體規劃，其餘多數去任務化或移撥中央及地方，另人事、主計、政風業務派員兼辦，庶務性工作繼續辦理。

吳澤成指出，省府相關業務及員額移撥後，大部分由國發會承接，其餘由衛福部、財政部、教育部及內政部營建署等機關承接，將於今年12月底前完成﹔據省府報告，省府現有職員39人、工友18人，在今年底移撥後，省府轄下人員將歸零。

福建省政府主席張景森則在報告中指出，福建省政府去任務化，為協助金馬地區政務推動，於去年轉型為行政院金馬聯合服務中心，提供資訊諮詢、服務及接受陳情、建議事項。