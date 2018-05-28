不用再趕著上班！ 宜縣府6月起採彈性辦公時間

2018-05-28 10:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府目前施行冬、夏令辦公時間，但被基層公務員批評，變動上下班時間，造成辦公及民眾洽公困擾，縣府研議後，今決議改採上、下班彈性時間，午休則縮短至1小時，新制6月1日上路試行，代理縣長陳金德說，彈性辦公時間先試辦3個月，之後廣徵同仁意見後再做決定。

宜蘭縣從1991年起施行冬、夏令辦公時間，依縣府「宜蘭縣政府及所屬機關員工出勤管理要點」，每年3月至10月是夏令，12月至隔年2月是冬令。

夏令時間午休從12點到下午1點半，下班時間是下午5點半；冬令時間午休是12點到1點，下班時間是下午5點，宜蘭縣也是全國唯一施行這項政策的縣市政府。

不過，有基層公務員反映，上班時間變來變去，會造成洽公困擾，縣府研議後，提出冬夏令並行、統一採冬令、統一採夏令、彈性上下班等4項規劃方案進行意見調查，最後以彈性工時獲得多數認同。

陳金德今決議，6月1日至8月31日，宜蘭縣府內機關改採彈性上下班，上午8點至9點、下午5點至6點為彈性上班、下班時間，午休則從原本的12點至1點半，改為12點至1點，縮短半小時，至於府外附屬機關，上、下班時間則由局處首長另外簽核。

陳金德指出，實施彈性上下班後，各單位必須自行調整人力，不能放任所有人都9時上班，主管要負責調節的業務，原則上新制先試辦3個月，之後廣徵同仁意見，再敲定是否續辦。

陳金德也強調，現在工作方式與以前不同，通訊軟體隨時找到人就要做事，彈性上下班是讓同仁自我要求，自己決定上、下班時間，也是鼓勵同仁自我管理。