南投綠營主委換人 曾琮愷：辭執行長同進退

2018-05-28 10:35

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委、全國黨代表及縣代表等3項黨職改選工作，已在昨日告一段落，今日黨部執行長曾琮愷發表聲明，將與尋求連任落敗的主委陳昭煜同進退，辭去執行長一職，並強調，選舉只是一時，期盼黨內同仁在選後能摒棄選舉恩怨、糾葛，共為翻轉南投齊心努力。

長期在外打拚、積極參與台灣正名運動的7年級生曾琮愷，曾擔任台北市議員顏聖冠辦公室主任、嘉義縣長張花冠機要秘書、嘉義市政府工商策進會副總幹事等職務，2年前，南投縣議員陳昭煜當選黨部主委後，一心想翻轉國民黨在南投一黨獨大的態勢，與其理念契合，遂決定返回南投故鄉一起打拚。

曾琮愷指出，國民黨縣長林明溱上任以來，雖然很認真發展觀光，但從日月潭孔雀園蓋飯店，迄草屯九九峰打造恐龍公園等部分政策，過於天馬行空、不符民意，陳昭煜、陳翰立、林永鴻、廖志城等綠營議員們也都善盡監督職責，不讓縣府姿意妄為，讓縣民看到民進黨為民眾權益、福祉喉舌的努力，以致黨員人數從900多人，迄今達4000人，短短2年增加約4倍，顯然已獲得縣民支持、肯定。

不過，選舉原本就是有贏有輸，此次黨職改選的確是南投縣有史以來最競爭的1次，投票率也締造8成2的新紀錄，也代表重新喚起縣民對民進黨的熱情，雖然最後陳昭煜未能連任，他也決定與其同進退，但衷心希望黨內同仁不要忘了這股熱情，進而凝聚成為年底五合一選舉勝選的力量。