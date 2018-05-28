BBC：「脫台者」和「去中國化」 台灣政治兩極端

2018-05-28 09:51

〔記者鍾麗華／綜合報導〕主張脫離歐盟的英國人被英國媒體稱為「Brexiteer」（脫歐派、脫歐者），脫離朝鮮到韓國生活的朝鮮人也被稱為「脫北者」，《BBC中文網》今天報導，如果按照這個邏輯，那麼脫離台灣到中國工作、生活、經商、求學的台灣人可以姑且稱之為「脫台者」。

《BBC中文網》報導說，「脫台者」和「去中國化」這一政治義涵豐富的字眼一樣，都是台灣政治光譜的兩個極端，前者是脫離台灣、赤裸裸擁抱中國，後者是極力撇清台灣與中國的關係，「逢中必反」。

國安會前秘書長、創造「九二共識」一詞的蘇起，23日轉述中國專家學者表示，如果民進黨政府繼續以懲罰、恫嚇的手段讓在中國發展的台生、台師、台商、台人「有家難歸」的話，北京方面已開始思考將這些台灣人視為國民，考慮發放中國身分證。

陸委會副主委兼發言人邱垂正24日表示，台灣民眾若在中國設籍、領用中國護照，依法將喪失台灣人民身分。根據內政部統計，2004年至2017年，一共有567名台灣人因為在中國設籍而喪失台灣人民身分。

《BBC中文網》說，在中國讀書的台灣學生一開始可能還只是遊走兩岸之間的「脫台者」，但時間久了之後，誰也說不準，也許最後就變成了不當台灣人，改當中國人的「脫台者」。按照這一趨勢，未來「脫台者」可能會越來越多。相信在不久的將來，因為在中國設籍而喪失台灣身分的「脫台者」人數很快就會突破567人。