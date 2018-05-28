台布斷交後 美媒：海地正與台灣談條件...

美國媒體指出，海地總統摩依士（見圖）來台灣，是要與我國談條件。（路透）

2018-05-28 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕西非國家布吉納法索日前宣布與我國斷交，根據美媒《邁阿密論壇報》報導，我邦交國海地很可能是中國下一個目標，該國總統府幕僚透露，雖然台灣和海地是長期盟友，但海地持續再尋求更多利益，正與各方洽談任何發展的可能。

《邁阿密論壇報》報導，海地一直努力吸引外國企業到當地投資，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）的幕僚長拉留依（Wilson Laleau）也表示，海地正在尋求更多利益，現在海地已不需要傳統援助或慈善基金，而是願意投資發展海地的對象。報導提到，摩依士本週末將訪台，與我國政府、企業界會面，可能就是要和我國談條件。

報導指出，隨著中國擴大其在拉丁美洲的影響力，海地對台的承諾似乎在動搖，並提到中國在地緣政治影響力的日益加深，美國國務院不斷警告此情況嚴重性。

佛羅里達共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）一直極力批評中國影響力的加深，他呼籲海地等國不要像多明尼加等國放棄與台灣關係，並警告中國資金並非想像中甜美，他強調「來自台灣的1美元投資，優於來自中國的3美元投資，因為中國的投資，未來將成為數十年都擺脫不掉的大問題。」

美國前總統歐巴馬政府的前拉美顧問埃里克森（Daniel Erikson）也認為，海地目前正處於中國與台灣之間的外交爭奪戰，而海地很可能利用這點和台灣重新談條件，增加外國投資金額，尋求經濟成長，將是海地與台灣談判的重點。