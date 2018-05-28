疑竊取我軍方情資 國軍5民網去年遭網攻2億多次

軍醫院遭到網攻次數最多的原因，研判應是中國網軍想攻入我國軍醫院網站，竊取軍人軍眷及一般民眾就醫時的軍保資料及健保資料。（資料照）

2018-05-28 07:11

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方的軍網、民網長期遭到中國網軍及不明對象網路攻擊，根據軍方最新統計，自103年至106年的近4年期間，軍方所屬民網遭網攻次數，每年都有數億次之多，其中又以103年的7億2686萬餘次最多，去年遭網攻的總次數為2億餘次。

若以軍方5大單位民網，包括國防部網站（政務辦公室）、國防大學、人才招募中心（人事參謀次長室）、軍醫局所屬各軍醫院，以及政戰資訊服務網（青年日報及軍聞社等）遭到網攻的次數比較，卻是軍醫院最高，103年全年期間遭到網攻及異常偵測的次數，就高達7億2054萬餘次，去年也有1億6245萬餘次。

國軍醫院網站 就遭攻擊1.6億餘次

軍方專家分析，軍醫院遭到網攻次數最多的原因，研判應是中國網軍想攻入我國軍醫院網站，竊取軍人軍眷及一般民眾就醫時的軍保資料及健保資料，與中國現已掌握的台灣軍方人員個資進行比對，希望全盤獲得及掌握軍方人員身分，進一步竊取我軍方情資。

國防部官員回應表示，國軍軍、民網路及各指管系統均採「實體隔離、專網專用」，各網系間部署相關資安防護軟硬體設施，並定期實施資安稽核；國防部民網環境已建置「資安防護管理中心」全時管控，並納入行政院政府網際服務網（GSN）統一偵測監控，可有效降低網路攻擊行為。

軍方統計近4年民網遭網路攻擊的情形，103年遭網攻的總次數為7億2686萬3736次，104年是5億6924萬8915次，105年及106年分別為3億932萬8678次、2億466萬6856次。自103年起呈現逐年減少趨勢，顯示國防部民網環境資安防護措施已具成效。