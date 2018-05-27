民進黨黨部主委改選 余天順利連任新北市

2018-05-27 23:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉行各二級黨部主委、全國黨代表及各縣市黨代表選舉，包括新北市在內多個縣市同額競選，現任新北市黨部主委余天順利連任。此外，受注目的台北市黨部主委選舉，由前議員陳正德與「牛糞博士」朱政騏兩人角逐，最後由現任台北市黨部主委黃承國所支持的陳正德順利當選。

民主進步黨昨舉行各二級黨部主委、全國黨代表及各縣市黨代表選舉投開票作業，民進黨晚間發布新聞稿表示，選舉投開票過程平和順利，共選出二十九席二級黨部主任委員、三百三十四席全國黨代表。相關選舉結果將經五月三十日中執會確認並通過後公告。

二十九席黨部主委中，包括二十一席地方縣市主委、七席海外黨部主委、一席勞工主委。

本次的新任主委包括台北市陳正德（前議員）、桃園市張火爐（議員）、台南市黃先柱（評召）、高雄市趙文男（前高雄市兵役局局長）、宜蘭縣黃建財（評委）、新竹縣彭瑞德（新埔三聖宮主委）、彰化縣邱建富（彰化市長）、南投縣蘇昱誠（執委）、屏東縣許展維（議員）、花蓮縣陳景豊（立委蕭美琴服務處主任）、澎湖縣盧長在（武轎總會會長）、基隆市張錦煌（議員）、新竹市翁枝弘（立委柯建銘服務處主任）、勞工蔡坤財（評召）、美西許維鈞（評召）、美東賴弘典、加拿大胡頌二、大洋洲陳文龍、非洲陳量成（前非洲台灣同鄉會會長）。

連任主委則包括新北市余天、台中市何明杰（議員）、苗栗縣杜文卿（苑裡鎮長）、雲林縣廖丁賜（主委）、嘉義縣林沐惠（議員）、台東縣李翠峯、嘉義市黃大祐、金門縣吳增允、美南楊朝諭、東南亞何素珍。