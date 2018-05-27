「萬丹鄉內戰」落幕 民進黨屏東縣主委改選許展維險勝

2018-05-27 21:11

〔記者李立法／屏東報導〕被外界形容是一場「萬丹鄉內戰」的民進黨屏東縣黨部主委選舉，由同為出身萬丹鄉的縣議員許展維與前縣議員盧同恊捉對廝殺，今天傍晚開票結果，許展維以4百多票險勝盧同恊，當選縣主委。

許展維表示，選舉激情過後，希望黨內同志能拋開成見，唯有團結一致，才能打贏年底的5合一選戰，他會努扮演好縣主委角色。

縣黨部表示，屏東縣具投票權黨員約1萬5千人，今天縣黨部主委選舉，投票率約7成7，許展維獲得5千9百多票，盧同恊獲5千5百多票。