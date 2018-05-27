陳景峻面臨去留抉擇 民進黨高層：分手也不追殺留任者

2018-05-27 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨自從決定與柯文哲「分手」後，民進黨籍的市府成員也將面臨「歸隊」與「留任」的尷尬決定，不過近期有民進黨的黨政高層表示，過去選擇與柯文哲合作，如今分道揚鑣也不必一定得惡言相向，因此不會對選擇留任柯市府的黨員進行追殺。

根據《上報》報導，自民進黨決定自推台北市長候選人後，身為柯市府高層的民進黨籍台北市副市長陳景峻，首當其衝的面臨去留抉擇，不但有來自綠營友人要求他請辭的壓力，也有市長柯文哲頻頻希望他留下來穩住市政的慰留，左右為難的他最後得了熱傷風病倒。

陳景峻曾私下向幕僚坦承，連日來綠營基層、部分媒體與他的深綠友人紛紛要求他請辭，讓他留在市府內的處境尷尬，且作為市府的白綠橋樑卻沒有完成使命，也很過意不去；但面對柯文哲的挽留，也想起兩年前答應市長邀約時，作下「以行政經驗協助推展台北市政」的承諾，感覺若在此時棄市府於不顧，於心不忍。

而以他30年的民進黨齡，若決定留任，勢必會遭深綠人士追殺，被冠上「背叛」的汙名也是他心中難以承受之重；不過在他傳出考慮請辭後，也有民進黨的友人希望他再慎重思考，以大局為重，讓陳景峻深感有人能體會他的苦心。

不過雖然民進黨中央至今未對留任柯市府的黨員表達是否有所處置的態度，而在週一確定台北市長提名人後態度才會明朗；但有選對會成員表示，不會追殺留任柯市府的黨員，畢竟過去選擇到柯市府工作時，黨中央也未表反對；不過也強調留任者要謹記分寸，不然互相尊重的做法也勢必另當別論。

而黨政高層也指出，民進黨4年前選擇與柯文哲合作，如今雖分道揚鑣但也不必惡言相向，既不會對留任者「趕盡殺絕」，也不會開除黨籍，但不排除以「凍結黨籍」方式處理。