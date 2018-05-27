民進黨澎湖縣黨部主委改選完成 選戰操盤手就位

2018-05-27 19:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民主進步黨澎湖縣黨部今日舉行第18屆全國黨代表及第13屆主任委員、第13屆縣黨代表改選，由於年底五合一選舉即將展開布局，地方黨部新黨職就是選戰操盤手，立委楊曜除恭喜當選人外，也呼籲全黨同志團結贏得選戰。

今年民進黨澎湖縣黨部黨職改選，一掃上屆激烈對決局面，在立委楊曜、縣長陳光復事先協調下，團結的民進黨公職以「縣黨部主委負責操盤縣長選戰」為前提，共推與陳光復縣長交情篤厚有高度信賴感的盧長在擔任縣黨部主委，成為全國少見的同額競選，今日投票選舉人數為1043人，投票人數為450人，投票率為43.14%，新任主委由澎湖武轎總會長盧長在當選，預計於2週內完成交接。

另外第18屆全國黨員代表：黃健忠、陳慧玲；第13屆縣黨員代表：陳麗娟、張平浪、鄭鳳皓、林晉慨、張書瑜、呂建樂、陳志清、潘泰淵、顏家康、曾盈綺、張幃晨、陳財祥、陳麗花、林家浚、李景萬、陳介甫、周讌綾、徐嘉珮、陳志龍、楊于慧、張有修、許義鑫、王景先、李建佑、歐俊杰、石倍蓉。

針對盧長在順利出線，立委楊曜表示，距五合一大選投票已經不到半年，期盼盧主委能兑現全力為五合一選舉操盤的承諾，儘速為縣長擘畫選戰策略、規劃並戮力推動選務工作與相關輔選事物，為民進黨贏得年底縣長及五合一選舉的勝選，也呼籲黨員團結對外，支持黨提名的各項選戰候選人。