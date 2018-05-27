民進黨宜蘭縣黨部主委選舉 黃建財當選

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉結果由黃建財當選。（照：取自黃建財臉書）

2018-05-27 18:23

［記者游明金／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣黨部第17屆主委選舉今天投票，由醫師黃建財當選；黃說，要在創黨精神的基礎上建立新價值，全力輔選黨提名的候選人，呼籲黨員齊心協力，爭取年底五合一選舉最佳戰果。

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉，有副縣長黃適超、黃建財登記參選；黃適超日前發表退選公開信，強調「為黨團結、迎向勝利！」讓年底選舉勝利，從黨的團結開始。黃適超被認為是新潮流成員，黃建財則屬正國會，隨著黃適超退出，選情相對單純。

53歲的黃建財，中國醫藥大學醫學系畢業、台大進修教育學士班法律系，返鄉開設診所已25年；活躍於宜蘭政治圈，曾任宜縣小英之友會會長、民進黨宜蘭市聯誼會會長，曾參選立委、宜蘭市長黨內初選，在地方也有一定實力。

黃建財發表當選感言，民進黨1986年創黨，開啟政黨政治大門，讓台灣民主邁出重要一大步，許許多多先進本著犧牲奉獻、無私團結奮鬥精神，憑藉勇氣與智慧，帶領台灣向前走，創黨精神是民進黨無形資產，更是必要的傳承。

他說，縣黨部的功能與角色，不該只被視為選舉機器，必須走出新方向，積極參與社會與人民站在一起，建立符合台灣社會需要的新價值，顧好宜蘭，尋回黨員榮譽感。

黃建財表示，黃適超是可敬的對手，選擇「為黨團結」退出主委選舉，他不會辜負黃適超苦心，一定承擔起「桶箍」角色，全力輔選黨提名候選人。