台南代理市長北上力挺 送蘇貞昌特製「成功洋芋片」

蘇貞昌（右二）和李孟諺（右一）到二重疏洪道的微風運河河畔眺望休閒設施。（記者陳心瑜攝）

2018-05-27 18:31

〔記者陳心瑜／新北報導〕代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌今天下午頂著高溫到二重疏洪道，舉辦第六場「訪老朋友談新希望之旅」，對於侯陣營批蘇挾中央資源選舉，蘇貞昌諷「如果他懂這個道理，就不應該把新北市團隊當成自己的競選團隊」，指朱、侯不僅不照顧廣大勞工，勞工局長還變成侯競選辦公室主任。

蘇貞昌和台南代理市長、前台北縣水利局代理局長李孟諺一同在五股微風運河畔騎乘自行車。蘇貞昌表示，自己在縣長任內成功將髒亂的二重疏洪道打造成休閒公園，但當年施作的木棧道遭朱市府拆除，非常痛心，希望市府在剩下半年內好好維護，不然就等換人做做看。

李孟諺曾任台北縣政府工務局水利課長、前台北縣水利局代理局長，今天北上力挺蘇貞昌，暢談當年整治二重疏洪道的歷史，更送上台南市文化局和知名食品業者合作的「成功洋芋片」，預祝蘇貞昌當選新北市長。

蘇貞昌表示，二重疏洪道是重要的防洪設施，但一年只會用到颱風天那幾次，其他時間若放任疏洪道髒亂，相當可惜，因此在此打造公園、自行車道以及運河，其中興建54座籃球場、5座棒球場、2座足球，以及直排輪場和釣魚池，是相當有遠見的規劃。