加拿大銀行、航空矮化我國稱謂 外交部要求盡速更正！

加拿大最大銀行─加拿大皇家銀行（RBC）擅自將我國標註為「中國的一省」（Province of China），外交部表示已嚴詞要求盡速更正。（路透）

2018-05-27 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕繼加拿大航空（Air Canada）本月初在公司網路訂位系統，將飛往台北的航班改玩「中國台灣」（Taiwan，China）後，該國最大銀行─加拿大皇家銀行（RBC）也擅自將我國標註為「中國的一省」（Province of China），外交部表示已嚴詞要求盡速更正。

綜合媒體報導，加拿大皇家銀行在官網的網路跨國轉帳服務（RBC Express）上，擅自在國家名稱一欄，在台灣後方偷加註為「中國的一省」，遭當地僑民發現，僑民們認為加拿大皇家銀行的歷史悠久，在處理台灣、中國的事務上已十分熟稔，不太可能犯這種「無心之過」，質疑恐受中國施壓更改。

加拿大皇家銀行辯稱，該行一直都是依據國際標準化組織更新網站系統。

對此，外交部發言人李憲章今接受《中央社》訪問強調，有關加拿大航空及加國皇家銀行官網遭中國施壓致矮化對我稱謂一事，外交部及駐加相關單位均已注意到，目前正積極透過各種管道洽請加國政府、企業，嚴正表達我政府立場，要求儘速更正。