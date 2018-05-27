我國壓力倍增 外交部：友邦政治人物對中國抱有幻想

2018-05-27 15:54

〔記者彭琬馨／台北報導〕在中國不斷打壓下，多明尼加與布吉納法索接連與我斷交，我國友邦僅剩18國。外交部長吳釗燮在向立法院提出的專案報告中指出，我國現有18個邦交國都一直受到中國因素不等的干擾，且不乏我友邦政治人物對中國懷有不切實際的幻想或期待，也相對增加我國維繫邦交的壓力。

立法院外交及國防委員會明將以「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」為題，邀請外交部部長吳釗燮、國家安全會議秘書長李大維、國家安全局局長彭勝竹、僑務委員會委員長吳新興、行政院大陸委員會主任委員陳明通進行專案報告。

外交部在送達立法院的專案報告中指出，多國與布國接連與我斷交，對外交工作造成相當大的衝擊，相信大家都知道，此兩國與我斷交「中國就是唯一因素」；外交部說，中國對台灣的外交打壓從沒停止過，最近這一連串的蠻橫打壓，更顯示出中國的不安與缺乏自信，因台灣近期與美、日、歐洲等理念相近國家的實質關係有大幅進展，台灣在國際社會的實質參與、積極走向世界，也獲得更多國家肯定。

不過外交部在友邦情勢評估中也提到，中國近年在拉美地區持續透過「中拉共體」論壇等多邊場合，運用當地經貿辦事處及孔子學院，將一帶一路計畫擴及到拉美地區，也利用該區域國家對招商引資、基礎建設，或爭取聯合國安理會席次的需求，利誘威逼我國友邦，藉以擴張中國在該區域的影響力。

外交部說，針對我國在太平洋地區的友邦，中國則持續以贈與或優惠貸款方式，在該區域大興土木、推動一帶一路計畫；而我國僅存非洲友邦史瓦帝尼，中國以9月在北京舉行的「中非合作論壇」峰會，對外公開喊話，盼非洲國家一個都不少，對我國友邦「野心昭然若揭」；此外，中國也持續與教廷進行對話，拉攏我國在歐洲唯一邦交國。