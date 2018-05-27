陳珮琪喊告三立 柯P：回家再跟她商量

柯文哲今天到大稻埕參加活動，媒體不停追問關於陳佩琪提告一事，柯文哲到當地姚德和青草茶號喝著青草茶，提及想先喝一杯「退火一下」。（記者鍾泓良攝）

2018-05-27 14:28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長夫人陳佩琪今天於臉書發文給三立新聞，指5月25日播出的政論節目「54新觀點」，中有來賓提到市長柯文哲2015年3月 31日向監察院申報產時，多出2000萬元的來源不明財產，是不實指控，並說若得不到節目和電視台回應將會上法院提告。柯文哲今天出席活動時被問到這件事情，但他選擇避談是否知道太太有發文，僅說回家再跟她商量一下。

柯文哲今天到大稻埕參加活動，媒體不停追問關於陳佩琪提告一事，柯文哲到當地姚德和青草茶號喝著青草茶，提到想先喝一杯「退火一下」。他隨後說沒甚麼好講的，「我回去想一下。」當媒體追問是否支持太太提告，柯文哲則反問電視台是否支持提告。隨後轉頭跟老闆說，每天都要應付這些，還可以維持精神正常實在不容易。

陳佩琪今天於臉書表示，柯P和她在2014年9月21日選舉登記時，向信義行政中心申報的財產為房產8000萬、存款加基金約1280萬。柯文哲當選後為了避嫌，將基金贖回不再投資；到隔年3月底向監察院申報財產時，她的薪水加年終200餘萬、尚未處理的選舉補助款1000萬左右，一共多了1200萬左右，所以是原本的1280萬加1200萬約2400萬，再扣掉生活支出，因此當時的申報有2200萬存款。

陳佩琪直說，政論節目來賓信口開河，隨便汙衊別人，或許以台北市長的高度不應該隨便告人，但這種歪風不可長，因此她會持續向該節目與電視台表達抗議。