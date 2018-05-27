侯友宜後援會成立 周錫瑋拉票：市政要一棒接一棒

侯友宜與周錫瑋兩人碰頭，簡單握手寒暄後便離場。（記者邱書昱攝）

2018-05-27 14:23

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天前往土城區參加宜蘭縣同鄉會第二屆第三次會員大會，主辦單位也成立侯友宜後援會，現場民眾高喊「凍蒜」，而稍晚到場的周錫瑋在致詞時不忘替侯站台，支持國民黨提名的侯友宜，市政就是一棒接一棒。

侯友宜到場吸引不少民眾搶拍合照，他在致詞時以自己從南部北上打拚，台灣很小，台灣需要稱讚而不是吐槽，大家幫忙推一把才能進步，「我的夢都圓完了，我只有一個想法，讓台灣團結、進步，讓民眾安居樂業，讓下一代找到更好的機會。」

侯友宜也說，台灣認是非、對錯，不要分太多黨派，帶著正向力量向前走，就如同崇拜的關公精神一樣，只講是非不分顏色黨派，他期待讓台灣人集結在一起，帶著正義的力量及市民的期待，努力改變新北市。

同時，侯友宜認為，市政建設要一棒接一棒，不論是尤清、蘇老縣長、周縣長、朱市長任內所做的建設，只要用心肯做，他都用感恩的心情來看，「有一天我也會下來，希望繼任者都能用感恩的心情來看我」。

侯友宜逐一敬酒握手，拉近與市民感情，周錫瑋進入會場後，兩人也碰頭握手，打聲招呼後便離開。