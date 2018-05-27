北北基合體造勢破局 丁守中：聯盟不需黨中央促成

2018-05-27 13:42

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功辦公室原發出採訪通知，昨於基隆辦反深澳造勢，並和北北基宜縣市長參選人丁守中、侯友宜、林姿妙合體同台，豈料，臨時取消會師活動，謝1人唱獨角戲。丁守中今上午受訪表示，年輕人辦活動中間沒聯繫好，要給更多鼓勵啦！他認為很快會組成北北基聯盟打選戰，但「不需要黨中央出來促成。」

被問及昨天狀況，丁守中立刻說「有啊！我早上有參加，他們通知我的就是...我們也跟他回報就是我們能夠早上參加，早上我鳴槍的啊！」但並非是基隆活動，「我們在中央黨部前面。」丁說，整個活動是連貫的，他參加中央黨部這場，當然年輕人辦活動，可能中間沒有聯絡好，但是要給更多鼓勵啦！

談到是否將與侯友宜、謝立功合組北北基聯盟打選戰？丁守中說，很快的，因為共同政見都在擬定，中間也有很多溝通協調，隨時都可能會發生，並解釋他週還在陪台北市議員參選人跑初選。丁說，不需要黨中央出來促成，他們自己都希望促成，因為本來北北基就是生活圈，受深澳電廠共同影響，嚴重傷害市民健康、空汙。

被問到是否希望黨中央協調立委蔣萬安任其總幹事？丁守中說，「現在黨部負責輔，我們負責這個選舉，真的還是要靠我們自己選戰的團隊，我們會跟黨中央充分協調溝通。」