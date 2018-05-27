遭呂秀蓮暗諷中國經驗豐富 柯文哲端出留美背景回擊

2018-05-27 12:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前副總統呂秀蓮積極爭取代表民進黨參選北市長，昨受訪時她暗諷，台北市長柯文哲一直都是國際經驗不足，「中國經驗倒是比我豐富」。對此，柯文哲今受訪則端出台大醫學院正教授身份，以及留美背景，回擊呂秀蓮批評。

爭取民進黨徵召參選台北市長的前副總統呂秀蓮、立委姚文智，昨天政見發表會矛頭全都指向現任市長柯文哲，更批大巨蛋變成大臭蛋。柯文哲上午出席愛天使園遊會前受訪表示，這案子反而可以看出他個性上的堅持，不會說因為選舉到了就害怕有影響而放水，但最近有下令局處要跟遠雄密集開會，協助解決技術上的難題。

針對呂秀蓮昨酸柯國際經驗不足，但中國經驗豐富，柯文哲起先不以為意反問「所以呢？」旋即說，自己是台大醫學院正教授，常參加國際會議，且也是留美的，國際經驗部分「沒有問題啦！」

至於民進黨選對會最快明天提出單一適當人選建議，現場媒體問柯，姚文智出線機會大，會不會上演復仇記？柯只說，「我不曉得」。

此外，民進黨議員撤退，比較友好的議員有沒有對柯說歹勢？柯笑說，「不用啊，好朋友之間不用說歹勢。」媒體追問柯近期接連與民進黨立委吳思瑤、余宛如同台，是否改爭取民進黨籍立委支持？柯文哲表示，我的態度是人家願意來我都竭誠歡迎。