陳景峻傳將請辭 柯文哲批民進黨「有必要這麼肅殺嗎?」

2018-05-27 11:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「柯綠分手」，民進黨選對會最快明天就會提出單一適當人選建議，外界關注民進黨籍台北市副市長陳景峻去留。台北市長柯文哲今天受訪再批，現在整個政治運作，不但用意識形態檢查同胞，也開始用黨籍壓迫同志，若藍綠要這樣互相壓迫，這國家沒有辦法很平順地往前進。

至於是否慰留陳景峻？柯則說這要看整個社會氛圍，特別是民進黨方面也要思考，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？難道有民進黨籍就都不能在北市府工作嗎？

市長柯文哲上午出席愛天使園遊會前接受媒體聯訪，媒體續追民進黨籍副市長陳景峻傳將請辭，是否會有其他民進黨官員跟進？柯文哲直言，陳景峻這件事情 是台灣政治要反省的地方，陳當過兩任三重市長、三任立委，還當過行政院秘書長，很擅長協調，可以幫忙處理問題，包括這次台北燈節也是上來救火。

柯文哲說，陳景峻很想做好台北市政，工作也做得很高興，但今天就為了民進黨要自提北市長參選人，大家就開始逼他，「曾幾何時我們不僅在社會上用意識形態檢查同胞，現在整個政治運作，也開始用黨籍壓迫自己同志」，如果藍綠要這樣互相壓迫，這國家沒有辦法很平順地往前進。

媒體追問柯要怎麼留住陳景峻？柯文哲表示，這也是要整個社會氛圍，特別是民進黨方面也要思考，一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？是我們提名一定要把你幹掉？如果陳景峻走了一定還有下一個，「難道有民進黨籍的秘書都不能在北市府工作啊？這有問題！」

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