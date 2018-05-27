記兩大過汰除官兵人數暴增 軍方：留優汰劣

106年記兩大過汰除官兵人數暴增至285人，軍方強調是留優汰劣的結果。（資料照）

2018-05-27 11:18

〔記者羅添斌／台北報導〕軍中紀律不彰，因兩大過遭汰除的國軍官兵人數逐年攀升，根據軍方最新統計指出，104及105年官兵因記大過兩次遭到汰除的人數，分別為45人、173，106年更高達285人，還超過前兩年的總合。

對於汰除官兵人數呈暴增趨勢，軍方官員今天解釋，這是因為優化國軍人力素質，精實國軍戰力，國防部自104年起採取了一系列做法，包括訂頒「強化國軍志願役軍官士官及士兵考核具體辦法」、「國軍辦理不適服汰除作業程序」等，就是要針對無心在戰訓本務而違法犯紀官兵，採取「留優汰劣」作為，以嚴肅國軍軍紀。

國軍最後一梯次的義務役士兵正在服役中，在這一批義務役士兵全數退伍後，國軍就進入全募兵階段，國軍官兵全數由志願役官士兵組成，但為了招募足夠的志願役官兵，軍方接連放寬各項報考、轉服等限制，也導致近年軍中紀律事件頻傳。

根據國防部最新提供立法院的國軍官兵汰除統計數字顯示，104至106年官兵因記大過兩次遭汰除的人數直線上升，104年為45人，105年升高為173人，到了106年更高達285人，近三年來的汰除人數總計為503人；若以階級來區分，近三年因記大過兩次遭汰除的軍官合計有23人，士官100人，士兵為380人。

近三年國軍官兵記大過二次遭汰除人數統計表

區分 104年 105年 106年 合計 軍官 2 7 14 23 士官 11 30 59 100 士兵 32 136 212 380 總計 45 173 285 503

資料來源：國防部 製表：記者羅添斌