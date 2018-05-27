李亞萍痛恨民進黨某些人 余天：她講的沒錯

余天陪民進黨主席蔡英文到永和國小投票。（記者何玉華攝）

2018-05-27 10:41

〔記者何玉華／新北報導〕余天從政賠掉5間房子，妻子李亞萍日前痛批恨民進黨的某些人，還說民進黨毀了他們一家，余天今天受訪沒有否認李亞萍的說法，他說，當初認為民進黨為民主、為台灣著想才加入，沒想到內部派系鬥爭那麼嚴重；對於小孩從政失利，以後會再繼續嗎？余天斬釘截鐵地說，不會，灰心死了!

民進黨今天進行黨部黨職改選，余天陪民進黨主席蔡英文到永和國小投票，市黨部主委同額競選，只有余天一人登記，蔡英文被問到是否支持余天續任主委，笑回「只有他一人參選」。

余天事後被問到李亞萍日前發言指民進黨害了他們一家，余天說，「她講的也沒錯」，當初是覺得民進黨滿民主，有為台灣著想才入黨，不知道裡頭派系分的那麼嚴重、那麼厲害，內部鬥爭那麼多，他自己則是沒有什麼派系。

余天說，這麼多年，委屈一定有，例如:民進黨經常辦活動，選舉場一定不拿錢，會付錢的都不會找他，難怪李亞萍會覺得委屈；當立委4年賠了2000多萬，後來連續兩屆也沒什麼職務。主委他自己選的，也沒有薪水，本來這屆不想再選，後來想想之前鋪了兩年的路，新北市主委的責任滿重，如果他不選了，市議員、市長怎麼辦，才決定繼續參選。