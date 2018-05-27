罵小英「最噁心畫面」反被酸爆 王炳忠氣炸回嗆PTT網友

2018-05-27 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕布吉納法索24日宣布與台灣斷交，總統蔡英文當晚召開記者會痛批中國蠻橫打壓我外交空間，被日前捲入中生共諜案列為被告的新黨發言人王炳忠批評是「史上最噁心的畫面」，但王炳忠的言論遭PTT網友反酸「照照鏡子！」。王炳忠見狀則氣呼呼的在臉書PO文回嗆！

王炳忠表示，他批蔡英文在孫中山像下扯一邊一國，實在有夠噁心，卻被PTT網友酸爆，要他先去照照鏡子，讓他懷疑這些網友真的是PTT「網友」，還是其實是民進黨蔡英文的網軍。

王炳忠說，長期在PTT發表政論的網友們，多數都是真正有理念的台獨工作者，「我上篇臉書所言，要民進黨搞台獨就先把中華民國還給中國人，這不也是你們一直主張的嗎？」、「又有網友嗆說，不掛孫文像我也罵，掛了也罵？不好意思，也許國民黨罵過，但我可沒有喔！」

王炳忠指出，他所認知的PTT網友，雖然統獨立場和他不同，但也都厭惡政客反覆騙票，更應該是堅持不管誰上台執政，黨政軍都不可介入校園。「蔡英文做到這麼難看，你們竟還會這樣維護蔡，我只能懷疑你們根本是民進黨蔡的網軍！」

而王炳忠的PO文也被轉貼到PTT，不少人看完紛紛搖頭，留言狂酸「王炳忠一竿子打翻一船人說PTT網友是民進黨網軍太過頭了吧」、「9.2邏輯 不想賣台就是民進黨的人」、「這傢伙共諜嫌疑還沒洗清 真有臉說人家網軍耶」、「體諒他吧 每年拿國台辦那麼多錢 講講鬼話也是正常」、「酸他就是維護蔡？不要把自己看的太重要啦 會失望的」、「餅中記得去領PRC（中國）身分證喔 不然就是支持兩國論的台獨份子XDD」、「王到底甚麼時候才要滾去支那？？」。