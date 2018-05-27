登龜山島昏倒 苗栗市長邱炳坤：差點死在那裡

2018-05-27 00:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕69歲的苗栗市長邱炳坤24、25日率公所一級主管到宜蘭縣經建參訪，25日登龜山島，卻下山時體力不支昏倒，經人背負下山，以快艇急送醫後，脫離險境；邱炳坤昨晚（26日）在臉書PO文說，「差點死在龜山島！」向救助他的人致謝。

邱炳坤於26日晚間近9點，在臉書po文「不服老，登頂1760階自恃小事一樁，不幸上得去下不來！拖累同事攙扶，昏迷後，船公司派了三名狀（壯）漢一名駐地蛙人背負下山，以快艇急送烏石港，救護車急送醫院急救，終於撿回一命。要謝謝北極星號船公司的貼心服務和照顧，謝謝三名狀（壯）漢和駐地蛙人，也要謝謝攙扶我的同事，謝謝公部門的快艇，謝謝宜蘭縣消防局119的救護隊員，感恩您們！讓我重拾生命的曙光，也讓我終生感激！終生難忘！」

邱炳坤的貼文一出，也讓不少臉友受驚，紛紛留言要「市長多保重」，邱炳坤也自虧「見笑了！回到苗栗再進「苗醫」（衛福部苗栗醫院）已慢慢恢復中，謝謝關心！」

邱炳坤說，公所團隊於25日上午登龜山島，當天島上一點風都沒有，加上龜山島1000多階的登頂路幾乎垂直，沒想到他會「上得去下不來」，回程走了5分之1就沒辦法再走，接著眼前突然漆黑，幸好船公司有人員協助背負下山，他被119快艇送到烏石港後甦醒，緊急送醫後，檢查有脫水及橫紋肌溶解症狀，吊了3瓶點滴，到下午4點才勉強排出尿來。