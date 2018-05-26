會晤蔡總統 賈德納：美國持續支持台灣國際參與

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納特別於訪問亞洲行程中，新增台灣並列為首站。（記者王藝菘攝）

2018-05-26 22:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今晚抵台拜會總統蔡英文、外交部。賈德納稍早在外交部受訪時表示，美國會持續用投票權、話語權，支持台灣國際參與。而他跟蔡英文會面時，除提到美國對台承諾不變，也對台灣捐款100萬美元給WHO（世界衛生組織），對抗在非洲爆發的伊波拉病毒之舉表達感謝。

賈德納表示，他和蔡英文會晤時，提到台灣安全和繁榮非常重要，也攸關美國利益，美國對台灣的承諾不會變，雙方多年來在經濟貿易、安全、人與人關係，都有密切關係和合作。

賈德納說，美國將持續用其話語權和投票權參與國際組織，蔡英文也和他提到，台灣要捐款100萬美元給WHO，對抗在非洲爆發的伊波拉病毒，他對此舉表達感謝，這是非常慷慨的舉動，也展現台灣卓越的領導能力，這領導能力也是全世界都要學習的。

而中國近期對台施壓不手軟，賈德納表示，美國必須持續支持美國國際企業不受中國霸凌，也會持續用投票權與話語權，支持台灣國際參與，例如參與WHA，台灣是非常有力的角色可貢獻許多，具體措施包括他提出的「台灣國際參與法案」，還有「台灣旅行法」、「2018亞洲再保證倡議法案」等其他法案，都是美方加強對台支持的舉措。

賈德納也說，在美國總統川普上任初期，就明確表達對台灣的支持，也向中國表達美國對台關係穩固，對台支持會不斷持續，事實是，台灣是個重要角色，台灣聲音也該被世界聽到。「2018亞洲再保證倡議法案」，有提到自由開放的「印太策略」，台灣將扮演關鍵角色，也提到美國對台關係不斷加強，其中包含美國對台軍售應常態化。

另外，位於台北市內湖的美國AIT新館開幕在即，賈德納表示，美國絕對會有人參與此活動，他也會向白宮轉達，希望國家安全顧問波頓可以出席，這也有機會讓美國實行剛通過的「台灣旅行法」，鼓勵美國高層來台。

賈德納晉見蔡總統：台灣展現領導模範 中國也應學習

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