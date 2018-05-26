只剩5天！嘉義市人口若未達27萬 議員席次少1席

2018-05-26 20:11

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市人口在5月31日前，若未達到27萬人，年底市議員選舉議員席次將從24席減為23席！

東區11席降為10席

嘉義市民政處副處長兼市選舉委員會專員張朝坤說，嘉義市截至今年4月底的人口數為26萬9239人，跌破24席議員名額的計算基準，年底地方選舉在11月24日舉行，依公職人員選舉罷免法規定，以選舉投票月前第6個月月底的戶籍統計人口數為準，因此，至5月31日止，若未達27萬人，下屆議員選舉應選名額將減1席為23席，首當其衝的就是東區現有11席降為10席。

張朝坤說，若現有人口數跌破27萬，議員名額調降為23席，以全市人口數除以23，所得出的每名議員基本人口數值，再分別以東、西區人口數相除，東區下屆應選議員名額為10席（本屆原為11席）、西區13席（維持與本屆相同席次）；中央選舉委員會預定8月中旬，將正式公告嘉市議員應選名額。

民政處戶政科長吳彩秀說，依目前全市人口統計，今年元月至4月，東區分別逐月減少85、40、48、53人，西區只在4月減少15人，元月至3月分別增加32、22、28人，推估原因為西區湖子內區段徵收開發後，帶來移入人口；在人口數呈下滑趨勢，在5月31日前，人口要達到27萬的機會不大。