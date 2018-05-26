總統釋建設利多輔選蘇貞昌 侯友宜辦公室批：公私不分

2018-05-26 18:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統蔡英文今天（26日）與民進黨新北市長參選人蘇貞昌同台，蔡總統表示，若蘇貞昌當選市長，新北必有重大建設，有更好的產業。對此，國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室發出聲明，批評民進黨公然拿國家資源威脅人民，公私不分，非常不可取。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群說，蘇貞昌今天再度請出總統站台，可惜府院黨輔選，不僅沒有對三環三線、反深澳燃煤電廠等重大議題表態，反而聲稱「蘇貞昌如果當選，必有重大建設，必有好的產業！」他質疑，市政建設本來就不分黨派，「豈能等到蘇貞昌當選才給？」現在就應該要把建設經費撥給新北市政府，否則將變成空頭支票。

賴冠群指出，國家的資源、政府的資源是人民的、是給新北市民的，不是給哪個政黨、更不能只給哪個派系。民進黨政府公私不分到這個地步，非常不可取。他說，總統要幫自己政黨的候選人輔選，社會自有評斷，但是公然拿國家資源來威脅人民，難怪社運團體批評民進黨「倒退100年」，這真是最壞的民主教育。

賴冠群說，三環三線在新北市極力爭取下，淪為「零元俱樂部」，非要為民進黨釋出利多，中央才願意把環狀線二期納入前瞻計畫，現在連總統也加入戰局，「請問蔡總統把新北市民當什麼？把國家建設當什麼？」

他呼籲，蔡總統不要為了選舉失去高度，罔顧市民權益，請將新北市尚未納入的軌道建設預算盡速通過，好好省思能源配給，不要再讓新北市民淪為民進黨執政下的次等公民，「不給建設，還要用肺發電」。