與勞工有約 蘇貞昌批朱侯：不重視勞工權益

蘇貞昌今天參加「新北市勞工與蘇貞昌有約」座談會，批評朱侯不重視勞工。（記者翁聿煌攝）

2018-05-26 18:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（26日）參加「新北市勞工與蘇貞昌有約」座談會，蘇貞昌說，他最重視勞工權益，在縣長任內興建勞工活動中心、創設勞工大學和興建五股工商展覽中心，但新北市府朱立倫侯友宜，連議會要求比照公教人員為失業勞工編列「失業勞工子女教育補助金」都不願意，還被議長蔣根煌痛批「藐視議會」。

市府：失業勞工子女就學補助費比照公務員 預算無法再擴增

新北市勞工局長許秀能說，新北市和台北市是全國唯二有編列「失業勞工子女就學補助費」的縣市，但議會要求比照公教人員的教育補助費用，金額過於龐大，光是大專學生部分1年要2000多萬元，還不包含高國中小學生，因此預算無法再擴增。

新北市議會去年12月審查總預算案時，大會做成附帶決議，藍綠議員同聲要求失業勞工子女教育補助比照公務員，市府未執行，也未依地方制度法提出覆議，侯友宜答詢時表示「窒礙難行」，議員審查新北市勞工權益基金時不滿，議長蔣根煌宣布休息溝通，更罕見出言批評市府「藐視議會」。

蘇貞昌說，新北市勞工185萬人，「不是藍、不是綠，只想看到希望的顏色」，他也請勞工朋友不分藍綠，「要看能力和效率」，支持蘇貞昌和大家作伙打拚。