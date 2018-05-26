國民黨北北基宜縣市長選將合體…4人都缺席 被譏路跑變落跑

國民黨主辦的「愛台不斷電 青年守護台灣」全台接力路跑的活動，原定國民黨北北基宜的縣市長參選人將於下午2點在深澳電廠合體造勢；不料，最後4人都缺席，僅有選將助理參與。（林文清提供）

2018-05-26 16:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕由國民黨全國青工會主辦的「愛台不斷電 青年守護台灣」全台接力路跑活動，原定國民黨北北基宜的縣市長參選人於今天下午2點合體造勢；國民黨謝立功總部今天（26日）下午緊急發出聲明，因侯友宜（新北）、丁守中（台北）、林姿妙（宜蘭）另有行程不參加，謝立功也決定不參加反深澳電廠造勢活動，接棒會師活動變成沒有主帥的造勢活動。

今天中午12點40分，國民黨基隆市長參選人謝立功帶領全體黨籍市議員參選人，在海洋廣場迎接由七堵舊火車站跑到基隆市區的隊伍，並由他們手中接下路跑棒子。大隊人馬在海洋廣場舉標語、呼口號、高呼反深澳燃煤電廠的順口溜，表達基隆市民堅決反對興建深澳燃煤電廠。

原本謝立功競選總部事先發出的新聞稿指出，國民黨路跑隊伍將朝新北深澳電廠舊址出發，國民黨北北基宜的縣市長候選人，包括侯友宜、丁守中、謝立功、林姿妙預計將在深澳電廠大門口會師合體，這是路跑活動第一階段的高潮，也是北北基宜4位縣市長候選人第一次合體。

不過，今天深澳電廠4位候選人合體活動臨時喊卡，北北宜3位縣市長參選人缺席，就連謝立功也決定跟進不去了，讓基隆的記者們傻眼；有記者忍不住說，這豈不是「路跑變落跑」！