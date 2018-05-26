總統頻為蘇貞昌站台 侯友宜：咱是小咖 和市井小民在一起

2018-05-26 16:41

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天（26日）出席臉友侯淳溱兒子的婚禮，不僅台上現場認親、大玩自拍，還霸氣提醒，「明年差不多這個時間，要把紅蛋送到市長辦公室！」對於總統蔡英文中午在屏東同鄉會活動為蘇貞昌拉票，侯友宜重申，「他走的是總統級數的路線，我們走的是市民凡夫俗子路線，咱是小咖，是和市井小民在一起的路線！」

侯友宜說，自己的競選團隊就是這些年輕朋友，別人請了總統，不論是小英總統或李前總統，都是大咖的總統，但沒關係，「小蝦米的年輕競選團隊，永遠可以力抗大鯨魚的總統大咖團隊」，相信一定會打勝仗。

侯友宜今天在婚禮致詞時說，在臉書留言看到侯淳溱是嘉義朴子人，當下就覺得應該是親戚，今天一來看到本人就更確定，「淳溱一定是我的小妹！」他說，今天半路來牽一個親戚，算來算去他也是新郎的舅舅，「庄腳地方有很多的關係就是這樣的。」

臉友侯淳榛也跟侯友宜分享，她從南部北上，嫁了三重在地好夫婿，「他很照顧我，大哥請放心。」侯友宜也說，不管南部人、北部人，「大家都是一家人」，共同為生活打拚。「台灣就這麼小，牽來牽去都是『親戚五十』，台灣不分你跟我，不需要衝突對立，大家都是一家人，在這裡為好好團結打拚、為台灣好。」