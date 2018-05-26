姚文智：面對中國壓力 須確立首都定位

2018-05-26 16:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦「2018年台北市長候選人電視政見發表會」，參選人姚文智在一開始申論時即引用時事表示，媒體報導有44家航空公司要把過去的TPE改成中國台北，台灣面臨斷交等國際壓力，今年的選舉，必定在中國影響下進行。因此他認為，台灣只有更團結、更清楚自己的都市定位、國家立場，才有可能在選舉中深化民主。

「要首都定位清楚。」姚文智希望，大家能關注台北市長選舉，因為台北是國家首都，如果台北可做為對外窗口，各縣市發展能量、經濟產出、各方文明，都透過台北向全世界展示。「我們面對的是中國壓力，但我們必須更團結自立自強，確立首都格局與定位。」

他主張，台北應該要進行地殼改造運動。把台北縣市過去57萬戶舊公寓住宅要趕快翻新，必須要有10倍速度。台北未來應該有系統性的都更制度，如此一來，台北市有17兆產值，新北市有20兆產值，未來就業機會、都市發展，都可以脫胎換骨。

此外，姚文智也認為，松山機場應該要跟桃園機場合併，未來要變成大中央公園，成為綠地銀行，公有地絕不投資作為其他企業或者建商獵地的位置。

針對少子化問題，姚文智主張「第二胎國家養」，過去所有補貼、生育津貼外，第二胎子女每個月應該1萬元，總共72萬元，才能真正解決少子化。

至於台北市的居住問題，姚文智抨擊市長柯文哲雖然努力蓋社會住宅，但是緩不濟急，青年租屋津貼也完全跳票。他若當市長，每年提供1萬名額，每月補貼3千，作為青年津貼，青年夫婦每月5千作為津貼。

姚文智在結論時指出，很多人把「台灣價值」當作意識形態，但他認為價值會產生信念，才會進而產生決策，他舉最近台北市政府準備在路燈上加人臉辨識系統，但是如果這時價值的選擇是人權、平等、隱私保障，那就不應做這樣的選擇。

他也認為，如果真的關切年輕人未來的發展、希望他們的薪資能成長，台北市政府也應該跟隨行政院、一樣帶頭，甚至對企業喊話，或是建立各種的機制來保障。