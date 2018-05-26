紅綠燈成裝飾品？ 設快5個月還不來電

2018-05-26 16:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕草菅人命？霧峰區福新路福新橋東側缺乏紅綠燈，經常發生交通事故，市議員張芬郁爭取，市府交通局今年初完成設置，並向台電公司申請用電，但台電至今仍未通電，張芬郁今天痛罵「究竟還要發生多少車禍，台電才願意供電？！」

張芬郁說，福新路是霧峰西側區域與亞洲大學師生往來的重要道路，交通量十分龐大。福新橋西側在興建橋樑時即一併共構設置紅綠燈，東側因為沒有紅綠燈，駕駛人行經往往加速通過，多年來大小車禍不斷，地方一直希望設置紅綠燈，減少事故發生。

她從104年起，連續3年向交通局爭取福新橋東側裝設紅綠燈，交通局長王義川去年9月前往會勘後允諾施工，今年1月18日設置完成，並立即向台電申請用電。但現在已經是5月底了，台電卻還沒有送電，紅綠燈變成裝飾品？交通事故依舊一再上演！

張芬郁怒批，台電不把民眾的行車安全當一回事，用路駕駛人交通安全堪慮，根本是行政怠惰！究竟還要發生多少車禍，台電才願意供電？！而紅綠燈遲遲無法啟用，民眾也罵「設這個紅綠燈根本沒用嘛！」、「台電效率太差了、到底在幹什麼！」

市府交通局表示，霧峰區福新路福新橋東側口送電由台電南投區營業處管轄，交通局裝設紅綠燈後，已向台電申請電號，並持續追蹤進度；目前台電正辦理外線施工，並回覆預估最快6月中旬可通電，市府將要求台電加速施工進度，以維護民眾權益。