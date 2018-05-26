台護照排名狠甩中國 學者：決定台灣人不同於中國人

2018年護照指數，台灣護照排名上升5名至第26，可免簽進入148國或地區，中國只有70個免簽國、排名第68名。（資料照，新北市民政局提供）

2018-05-26 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦顧問公司Henley & Partners日前公布2018年護照指數，台灣享有148個免簽國，在全球排名第26、比去年上升5名，反觀中國只有70個免簽國、排名第68名，遠遠落後台灣。對此，政大教授陳芳明表示，護照排名最主要是由國民素質來決定，「也決定了台灣人不同於中國人」。

陳芳明今天在臉書發文說，當台灣人在旅遊觀光時，遵守當地的文化禮儀，消費能力也受到歡迎，現在許多國家越來越能分辨，台灣不等同於中國；「在國際城市裡，台灣人比中國人還更受歡迎，也更受尊敬，護照也決定了台灣人不同於中國人」。

「可以預見，台灣外交越來越困難。」陳芳明指出，前天（24日）布吉納法索宣布與台灣斷交，沒想到國民黨竟站在北京的立場譏諷蔡政府，真是讓人匪夷所思，「今天台灣處境那麼困難，完全是國民黨所造成，現在我們越來越明白，原來國民黨是北京的附庸政黨」。

陳芳明也強調，今年底選舉一定要再教訓國民黨，教訓國民黨也等於是教訓給北京看，「台灣選舉就是台灣人民素質的表現，與台灣護照的意義完全一樣。我們一定要以選票來表達台灣的尊嚴」。