綠台北市長政見會 姚文智、呂秀蓮互問交鋒

2018-05-26 16:05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天舉辦「2018年台北市長候選人電視政見發表會」，2位角逐者包括民進黨立委姚文智和前副總統呂秀蓮，呂秀蓮質疑姚文智的松山機場遷移政見，會讓防空識別區和領空遭遇問題。對此，姚文智表示，空防已經整合到新竹，松山機場的存在反而不是空防問題，反而是恐怖攻擊會成為潛在風險。

台北市長候選人電視政見發表會今天下午2時於壹電視舉行，姚文智和呂秀蓮會前受訪，都被問到國民黨台北市長被提名人丁守中僅認為對手是柯文哲，是否擔心民進黨被邊緣化？對此，姚文智說，會堅定信念；呂秀蓮表示，是因為民進黨候選人還沒出線。

在互相提問部分，姚文智被問到松山機場遷建問題可能關係到空防，對此，他認為整個北台灣的衛戌，可由新竹空軍基地來承擔。機場的問題還包括噪音污染，以及台北市南、北交通的阻礙，尤其是內湖交通，還有機場的限高問題，也會阻礙老舊社區的改建。

呂秀蓮在回應姚文智提問台北市居住問題時表示，台北市有6萬戶空屋，政府應該協助讓房子可以好好使用，她不反對補貼年輕人和弱勢房租，不過行政院主計長之前曾經要地方政府不要開口閉口說要花錢補助，因此她認為可以善用土地，運用閒置空間，訓練更多人投入好管家行列，可以解決就業，也可以同時照顧需要的人。

針對住屋問題，呂秀蓮也認為，如果台北市公有土地有限，可以找新北、桃園市比較有空餘的公有土地，她曾經參觀桃園社會住宅，感到「非常滿意」，她希望台北市年輕人、需要房子的年輕人，要選對有經驗的好市長，快速幫大家解決房屋問題。